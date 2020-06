Rassismusdebatte: Akzeptanz gegenüber Flüchtlingen steigt in Deutschland deutlich an

Debatte zum Tod von George Floyd: EU-Abgeordnete verurteilen Rassismus und Polizeigewalt

Mehr als drei Viertel aller Bundesbürger (76%) befürworten die Aufnahme von Flüchtlingen, die in Deutschland Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen. Das ist das Ergebnis einer internationalen Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsunternehmens Ipsos, die anlässlich des bevorstehenden Weltflüchtlingstags durchgeführt wurde. Letztes Jahr waren hierzulande noch deutlich weniger Befragte der Überzeugung, dass schutzbedürftige Personen grundsätzlich das Recht haben sollten, in Deutschland Zuflucht zu suchen (57%). Auch in vielen anderen Ländern scheint sich das gesellschaftliche Klima gegenüber Asylsuchenden im Vergleich zum Vorjahr etwas gebessert zu haben.

Weltweit mehr Akzeptanz fürs Grundrecht auf Asyl

Global gesehen vertreten inzwischen mehr als sieben von zehn Befragten (72%) die Ansicht, dass man Schutzbedürftigen, die aus ihren Herkunftsländern geflohen sind, ihr Grundrecht auf Asyl nicht verwehren darf. Das entspricht einem Anstieg von immerhin elf Prozentpunkten im Vergleich zu einer Ipsos-Erhebung im Jahr 2019. Besonders stark hat der Grad an Zustimmung in Japan (+46%), Frankreich (+25%) und Belgien (+21%) zugenommen. Am höchsten ist die Akzeptanz für das Grundrecht auf Asyl momentan jedoch in Schweden (81%), den Niederlanden (80%) und Spanien (79%), am niedrigsten in Malaysia (60%), Ungarn (57%) und Südkorea (55%).

Mehr Zutrauen in die Integrationsfähigkeit von Flüchtlingen

Ebenfalls angestiegen ist das Zutrauen der Menschen in die Integrationsfähigkeit von Asylsuchenden – wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau. Hierzulande zeigt sich etwa jeder dritte Befragte (35%) zuversichtlich, dass sich die meisten Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, erfolgreich in ihre neue Gesellschaft integrieren werden (+4%). Eine knappe Mehrheit der Deutschen äußert sich diesbezüglich allerdings skeptisch (54%). Global gesehen sind die Menschen zumindest etwas optimistischer, dass eine erfolgreiche Integration der Flüchtlinge gelingen kann (45%).

Mehrheit zweifelt an den Fluchtgründen von Asylsuchenden

Viele Befragte zweifeln aber nicht nur an der Integrationsfähigkeit der Geflüchteten, sondern stellen darüber hinaus auch die Fluchtgründe der Asylsuchenden in Frage. Beinahe sechs von zehn Deutschen (58%) stimmen der Aussage zu, dass die meisten Asylsuchenden, die als Geflüchtete nach Deutschland einreisen wollen, in Wahrheit gar keine Flüchtlinge sind, sondern vor allem aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen. Nur jeder dritte Bundesbürger (34%) widerspricht dieser Aussage.

Weniger Deutsche befürworten Grenzschließungen

Beim Thema Grenzschließungen herrscht ebenso Uneinigkeit. Rund vier von zehn Deutschen (39%) sind der Ansicht, dass die Bundesrepublik momentan keine Flüchtlinge aufnehmen kann und die Grenzen für Asylsuchende entsprechend geschlossen werden sollten, eine knappe Mehrheit (51%) stimmt dem nicht zu. Interessanterweise wurden Grenzschließungen für Flüchtlinge bei der letzten Erhebung im Jahr 2019 – und somit vor dem Ausbruch des Coronavirus – noch deutlich häufiger befürwortet als heute (45% Zustimmung vs. 41% Ablehnung).

Sollte Flüchtlingshilfe wegen Corona verringert werden?

Angesichts der gegenwärtigen Corona-Krise sind die Meinungen darüber, wie umfangreich die staatliche Unterstützung von Flüchtlingen derzeit sein sollte, in der Bevölkerung geteilt. Mehr als jeder dritte Deutsche (34%) ist der Ansicht, dass die Bundesregierung die Ausgaben für die Unterstützung von Flüchtlingen in der aktuellen Situation senken sollte. Vier von zehn Befragten (43%) denken, dass die Ausgaben für Flüchtlinge auch während der Pandemie gleichbleiben sollten, nur eine Minderheit der Deutschen (12%) fordert in der aktuellen Situation eine Erhöhung der Flüchtlings- und Entwicklungshilfe.

Methode

Die Ergebnisse stammen aus der Global Advisor-Studie „World Refugee Day. Global attitudes towards refugees“, die vom 22. Mai bis zum 05. Juni 2020 in 26 Ländern durchgeführt wurde. Bei der Online-Befragung wurden weltweit insgesamt 17.997 Personen interviewt. In Kanada, Südafrika, der Türkei und den USA waren die Befragten zwischen 18 und 64 Jahre alt, in allen anderen untersuchten Ländern zwischen 16 und 64 Jahren.

In Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Spanien und den USA wurden jeweils etwa 1000 Personen befragt. In Argentinien, Belgien, Chile, Indien, Malaysia, Mexiko, den Niederlanden, Peru, Polen, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Südafrika, Südkorea, der Türkei und Ungarn umfasste die Stichprobe etwa 500+ Personen.

In 16 von insgesamt 26 untersuchten Nationen können die Stichproben als repräsentativ für die erwachsene Bevölkerung unter 75 Jahren angesehen werden: Argentinien, Australien, Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Niederlande, Polen, Schweden, Spanien, Südkorea, Ungarn und USA.

Die Stichprobe in Brasilien, Chile, Indien, Malaysia, Mexiko, Peru, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika und der Türkei ist städtischer, gebildeter und/oder wohlhabender als die Allgemeinbevölkerung und sollte so betrachtet werden, dass sie die Ansichten der stärker „vernetzten“ Bevölkerungsgruppe widerspiegelt.

Die Daten werden so gewichtet, dass die Stichprobenzusammensetzung jedes Marktes das demografische Profil der erwachsenen Bevölkerung gemäß den neuesten Volkszählungsdaten am besten widerspiegelt.

Wenn die Ergebnisse sich nicht auf 100 aufsummieren, liegt das an Rundungen durch die computerbasierte Zählung, erlaubte Mehrfachnennungen oder dem Ausschluss von „weiß nicht/keine Angabe“ Nennungen.¹

In der EU ist kein Platz für Rassismus. So lautete die Botschaft einer Debatte über Polizeigewalt und Diskriminierung vor dem Hintergrund der Anti-Rassismus-Demos in den USA und der EU.

Am Mittwoch, den 17. Juni, debattierten die EU-Abgeordneten mit Vertretern des Rates und der Kommission über Rassismus, Diskriminierung und polizeiliche Gewalt, denen Minderheiten wie Afroamerikaner oft ausgesetzt sind.

Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einer Festnahme durch Polizeibeamte in der US-Stadt Minneapolis im Mai hat, zusammen mit ähnlichen Fällen, in den vergangenen Wochen sowohl friedliche als auch gewaltsame Proteste gegen Rassismus und Polizeibrutalität in den Vereinigten Staaten und der ganzen Welt ausgelöst.

Die EU-Abgeordneten eröffneten die Plenartagung mit einer Schweigeminute in Gedenken an George Floyd, bevor Parlamentspräsident David Sassoli der schwarzen EU-Abgeordneten Pierrette Herzberger-Fofana (Grüne/EFA, Deutschland) das Wort erteilte. Sie berichtete von ihren eigenen schockierenden Erfahrungen mit Polizeibrutalität in Belgien, als sie bei einem Einsatz gegen zwei junge Schwarze am Brüsseler Nordbahnhof Fotos gemacht habe.

„Ich denke, wir müssen viele Maßnahmen ergreifen – um viele Menschen zu schützen, die nicht hier sein können und der Gewalt der Polizei nicht entkommen konnten“, sagte sie.

Rassismus in Europa

Es gibt Rassismus in Europa. Darauf verwies Kommissionspräsident Ursula von der Leyen: „Wir müssen uns als Gesellschaft der Realität stellen.“

„Wir sind verpflichtet, unermüdlich Rassismus und Diskriminierung zu bekämpfen, wo immer sie sich offen zeigen. Aber wir müssen auch subtileren Rassismus und Diskriminierung in den Blick nehmen… Im Justizsystem und bei der Strafverfolgung, auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, im Bildungs- und Gesundheitswesen, in der Politik und beim Thema Migration“, fügte sie hinzu.

Der spanische Abgeordnete Hermann Tertsch (EKR) sagte, dass in der aktuellen Debatte über Rassismus der Schwerpunkt weitgehend auf den USA liege und diese als die Bösen angesehen würden, obwohl Rassismus und Hass auch in Europa existieren.

„Wir müssen ein starkes Signal an die USA senden, aber auch mal vor unserer eigenen Haustür kehren. Dieses Parlament und die Kommission werden festlegen, wie die EU zur Schaffung einer nachhaltigen Gesellschaft beiträgt, in der niemand zurückgelassen wird. Es darf keinen Platz für Rassismus und Diskriminierung geben“, stimmte Alice Kuhnke (Grüne/EFA, Schweden) zu.

„Mit Eroberungen, Sklaverei, Kolonisierung und dem Holocaust hat die europäische Geschichte immer zwischen Barbarismus und Zivilisation geschwankt“, sagte Younous Omarjee (GUE/NGL, Frankreich). Er forderte Maßnahmen zur Bekämpfung rassistisch motivierter und sozialer Ungleichheiten in Europa.

Susanna Ceccardi (ID, Italien) verurteilte wiederum, dass einige der jüngsten Proteste zu Plünderungen und Schäden an historischen Statuen und Denkmälern geführt hatten. „Abgesehen von Rassismus breitet sich eine weitere Plage auf der ganzen Welt aus: Das ist die Plage der Ignoranz und Dummheit derer, die ihre eigene Geschichte auslöschen wollen.“

Dacian Cioloş (Renew Europe, Rumänien) stellte die Frage, ob die EU-Institutionen selbst die Vielfalt der Europäischen Union widerspiegeln. „Wir müssen dazu beitragen, eine integrative Gesellschaft aufzubauen, beginnend mit uns selbst. Wenn wir selbst mit gutem Beispiel vorangehen, können wir andere auffordern, diesen Grundsatz zu befolgen“, sagte Cioloş.

Hoffnung für die Zukunft

Der gewaltsame Tod von George Floyd hat Menschen weltweit dazu veranlasst, sich gegen Rassismus und Polizeigewalt zu wehren. Darauf verwies die EU-Abgeordnete Isabel Wiseler-Lima (EVP) aus Luxemburg: „Diese Bewegung hat dazu geführt, dass viele junge Menschen Hoffnung für die Zukunft haben.“

„Es ist unsere Pflicht, den latenten Rassismus in unseren Städten zu beseitigen“, sagte Iratxe García Pérez (S&D, Spanien). Sie forderte, die Blockade der Antidiskriminierungsrichtlinie im Rat zu beenden und der EU somit mehr Rechtsinstrumente in die Hand zu geben, um Rassismus in Europa ein Ende zu setzen.

„Lassen Sie mich laut und deutlich unsere Solidarität mit Opfern von Rassendiskriminierung in der ganzen Welt zum Ausdruck bringen. ‚Black lives do matter.‘ Systematischer Rassismus und Diskriminierung haben in unserer Gesellschaft keinen Platz“, erklärte Nikolina Brnjac im Namen des kroatischen Ratsvorsitzes.

Das Parlament hat die EU und die Mitgliedstaaten im März letzten Jahres nachdrücklich aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um gegen strukturellen Rassismus in Europa vorzugehen. Die Abgeordneten forderten, die Erstellung von Profilen auf der Grundlage der Rasse oder der ethnischen Zugehörigkeit in allen Formen der Strafverfolgung und bei der Terrorismusbekämpfung zu beenden, sowie Entschädigungen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die im Rahmen des europäischen Kolonialismus begangen wurden.

Die EU-Abgeordneten werden diesen Freitag (19. Juni) über eine Entschließung gegen Rassismus abstimmen.²

